Dana White prevê campeão brasileiro no UFC revelado pelo Contender Series

Dana White não esconde sua empolgação com o reality show 'Contender Series'. Iniciada em agosto, a sétima temporada do programa, que acontece em Las Vegas (EUA), no ginásio Apex, tem revelado ao público lutadores talentosos, principalmente oriundos do Brasil. Impressionado com a qualidade de tais atletas, o líder do UFC faz uma previsão ousada em relação aos seus novos funcionários.

No encerramento do programa, Dana cravou que o Brasil terá mais um campeão do UFC, agora vindo do 'Contender Series'. E a aposta do cartola foi válida, visto que, na atual temporada do reality show, contratou Brendson Ribeiro, Caio Machado, Carlos Prates, César Almeida, Dione Barbosa, Eduarda 'Ronda', Igor da Silva, Jean Matsumoto, Jean Silva, Jhonata Diniz, Julia Polastri, Kaynan Kruschewsky e Stephanie 'Rondinha'.

Como ainda restam três episódios para o fim da sétima temporada do 'Contender Series', Dana pode ampliar o tradicional 'Esquadrão Brasileiro' no UFC, reforçando assim a sua aposta para o futuro. Vale destacar que Jamahal Hill e Sean O'Malley foram os únicos lutadores revelados pelo programa que conquistaram o cinturão da companhia.