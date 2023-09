Cris Cyborg revela que 'rixa' com Dana White ficou no passado: "Já o perdoei"

Ao que parece, a animosidade entre Cris 'Cyborg' e Dana White, que durava longos anos, ficou no passado. Pelo menos é o que indica a própria lutadora brasileira, atual campeã peso-pena (66 kg) do Bellator, em entrevista à 'ESPN' americana.

'Cyborg' revelou que entrou em contato com seu antigo desafeto recentemente, com o intuito de garantir 'passe livre' nas instalações do UFC Apex, em Las Vegas (EUA), onde acompanharia sua amiga e parceira de treinos Dione Barbosa no 'Contender Series'. De acordo com a curitibana, o dirigente não se opôs à sua presença no local e a ex-campeã do Ultimate pôde torcer e vibrar com a conquista da amiga, que foi contratada pelo Ultimate.

"Eu mandei mensagem para o Dana perguntando se estava tudo bem ir assistir minha amiga (no UFC Apex). E ele disse: 'Está tudo bem Cris, sem problema'. Eu já o perdoei, tudo que aconteceu. Estou ficando mais velha e não quero guardar rancor, e ele sabe disso... diferentes caminhos na vida, mas eu desejo a ele o melhor, isso é certo", contou Cris.