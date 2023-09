Covington faz previsão para luta pelo cinturão contra Edwards: "Dominação completa"

Nesta semana, Dana White confirmou três lutas válidas pelo cinturão do Ultimate. Dentre elas, o embate entre Leon Edwards e Colby Covington, que coloca em jogo o título dos meio-médios (77 kg). E como já era de se esperar, não demorou muito para que o desafiante da categoria fizesse sua previsão para o duelo contra o campeão inglês. Conhecido pelo seu estilo provocador, 'Chaos' esbanja confiança para um dos combates mais importantes de sua carreira.

Em entrevista ao canal 'James Lynch', o falastrão americano minimizou as credenciais de Leon ao projetar que dominará completamente o campeão no confronto - que, em sua visão, não irá durar os cinco rounds programados. Apesar da aparente confiança, vale ressaltar que Covington não entra em ação desde março de 2022. 'Rocky', por sua vez, competiu em março desta temporada, quando derrotou Kamaru Usman pela segunda vez para defender seu reinado.

"É um ótimo casamento, adoro lutar contra canhotos. Não acho que ele consiga lidar com meu jogo completo. Ele tentará adivinhar a todo momento: 'Vou colocar para baixo ou vou trocar?'. Vou apagar as luzes desse cara. Ele não vai durar os 25 minutos. Minha previsão é dominação completa, desde o primeiro segundo até quando durar. Ele não vai ter um fio de esperança nessa luta. Ele não vai querer lutar comigo em uma revanche. Ele provavelmente vai querer se aposentar ou enfrentar alguém que ele sabe que tem alguma chance contra. Ele vai descobrir isso no dia 16 de dezembro", projetou Colby.