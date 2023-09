Carcacinha detalha desafio de conciliar carreira de lutador com paternidade

Em setembro de 2021, Ricardo Ramos ganhou um motivo mais do que nobre para lutar com ainda mais gana dentro dos octógonos: o nascimento de sua filha, Isis. Pai de primeira viagem, 'Carcacinha', como é conhecido, agora concilia a carreira de lutador profissional no UFC com as responsabilidades oriundas da paternidade. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, o peso-pena (66 kg) brasileiro detalhou os principais desafios de conciliar a jornada dupla.

Em tom bem humorado, Carcacinha admitiu que administrar os compromissos profissionais e pessoas é complicado, mas exaltou a felicidade que sua filha - que hoje tem dois anos - trouxe para sua vida e carreira. De acordo com o lutador de Campinas (SP), a principal dificuldade dentro da rotina é lidar com a distância de sua herdeira quando há necessidade de viajar a trabalho. Mas com a ajuda de sua esposa, Ricardo alia bem os desafios diários.

"É dureza (risos). Não tem tempo ruim, tem que estar pronto o tempo inteiro. Agora ela está maiorzinha, com dois anos, na fase que minha esposa disse que é o 'terrible two'. Quer fazer tudo, dar ordem. A gente vai levando na experiência e paciência. Graças a Deus minha filha é a maior felicidade que tenho. A maior dificuldade de ficar longe de casa é a presença dela. Tem poucas coisas no mundo tão gratificantes quanto ser pai, venho aprendendo isso a cada dia. A melhor sensação do mundo é ter aquele bichinho pequenininho ali (risos), que você cria um amor, e ela também cria por você. Eu e minha esposa Letícia estamos criando um tesouro, um diamante. Estamos lapidando ela e aprendendo muito com o processo", descreveu Ricardo.