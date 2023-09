Brasileiros vencem a balança e confirmam lutas no UFC Vegas

Com direito a três representantes brasileiros no card, o UFC Vegas 79 teve todas as suas lutas confirmadas na manhã desta sexta-feira (22). E a julgar pela facilidade com que os nossos representantes venceram a balança, grandes duelos estão por vir no octógono do UFC Apex.



Número oito do ranking dos pesos-palhas, Marina Rodriguez cravou 52.6 kg, cerca de 200 gramas a mais do que a rival Michelle Waterson. Curiosamente, as atletas se enfrentaram em 2021, em duelo que terminou com a vitória por pontos da gaúcha.



No entanto, vale lembrar que tanto Marina quanto Michelle atravessam as piores fases de suas carreiras. Enquanto a brasileira perdeu suas duas últimas lutas, a americana triunfou apenas uma vez em suas seis últimas apresentações no cage. Ou seja, a vitória importa demais para ambas neste sábado.



Já entre os homens, Ricardo Carcacinha representa o Brasil diante de Charles Jourdain. Sem lutar desde junho de 2022, o paulista retorna ao octógono após enfrentar lesões e um problema com a balança que cancelou sua luta em março deste ano. Para tal, o peso-pena cravou 66.2 kg, cerca de 200 gramas a mais do que o rival canadense Charles Jourdain

Promessa brasileira

Em sua segunda apresentação no UFC, Tamires Vidal encara a estreante mexicana Montserrat Rendon. A disputa representa a consolidação da brasileira, que depois de sobrar no cenário nacional, tem a chance de reafirmar seu talento na maior organização de MMA do mundo.



Para isso, a jovem de 25 anos bateu abaixo do peso e com 60.7 kg, avançou para a disputa com cerca de 500 gramas a menos do que a adversária.