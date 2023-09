UFC oficializa luta entre campeão Leon Edwards e Colby Covington para dezembro

Leon Edwards, de 32 anos, sempre figurou na elite dos meio-médios do UFC e, finalmente, alcançou o topo da categoria em 2022. Na maior organização de MMA do mundo desde 2014, o britânico é dono de um registro com 13 vitórias, duas derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Atualmente, além de liderar a divisão, 'Rocky' ocupa o quarto lugar no ranking peso-por-peso da companhia. Seus principais triunfos foram sobre Albert Tumenov, Donald Cerrone, Gunnar Nelson, Kamaru Usman (duas vezes), Nate Diaz, Rafael dos Anjos e Vicente Luque.

Colby Covington, de 35 anos, é um dos melhores lutadores dos meio-médios do UFC e se destaca no MMA por ser uma máquina de 'trash talk', além de ser um atleta completo e possuir condicionamento físico acima da média. Atualmente, o americano, ex-campeão interino da categoria, se encontra em segundo lugar no ranking. No esporte desde 2012, 'Chaos' venceu 17 lutas e perdeu três vezes. Seus principais triunfos foram sobre Demian Maia, Dong Hyun Kim, Jorge Masvidal, Rafael dos Anjos, Robbie Lawler e Tyron Woodley.

