UFC confirma disputa de cinturão entre Alex Poatan e Jiri Prochazka em Nova York

Alex Poatan terá a chance de fazer história. Contratado pelo UFC em 2021, o atleta de 36 anos foi escalado para disputar o cinturão dos meio-pesados (93 kg) no dia 11 de novembro, conquistando a oportunidade de afivelar seu segundo título do UFC com apenas sete apresentações no evento. O anúncio foi feito por Dana White nesta quarta-feira (20)

A marca, se alcançada, será histórica e coroará a carreira meteórica do kickboxer no MMA. No entanto, para isso, o parceiro de treinos de Glover Teixeira terá que superar Jiri Prochazka na co-luta principal do UFC 295, show que será realizado em Nova York, EUA.

A atração principal do evento colocará frente a frente Jon Jones, o atual campeão dos pesos-pesados, diante de Stipe Miocic, dono do maior número de defesas do cinturão da categoria.