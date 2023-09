Sterling opina que Dana White "estava feliz" com sua derrota para O'Malley

Durante seu reinado no peso-galo (61 kg) do UFC, Aljamain Sterling não gozou do mesmo prestígio de outros campeões da companhia, seja com os fãs ou com a alta cúpula da entidade. Talvez por isso, o americano de ascendência jamaicana acredita que sua derrota para Sean O'Malley, em agosto deste ano, foi, de certa forma, celebrada por Dana White, presidente do Ultimate.

Em entrevista ao 'The MMA Hour', Sterling afirmou que Dana White ficou "feliz" com o fim de sua trajetória como campeão dos galos e o início da 'Era O'Malley'. Ainda de acordo com o agora ex-campeão, o dirigente sequer conseguiu manter uma conversa mais profunda com ele após o revés para 'Sugar' no UFC 292, realizado em Boston (EUA).

"Eu sei que ele estava feliz, sem dúvida (risos). Como poderia ser diferente? O ganso de ouro ganhou. (...) Dana não me disse muita coisa. Foi tipo... Eu não sei o que c*** ele (disse). Não foi nada importante. Foi algo tipo: 'Você está bem?'. Alguma coisa assim", afirmou 'Aljo'.