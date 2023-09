Provocador, rival tira filho de Anderson Silva do sério antes de luta de boxe; veja

Neste sábado (23), Gabriel Silva, filho da lenda Anderson Silva, entra em ação em uma luta de exibição de boxe, em Newcastle (ING). Mas antes mesmo de subir no ringue, o brasileiro já entrou em rota de colisão com seu adversário, Ben Davis. Conhecido por analisar combates no 'Youtube', o influencer roubou a cena durante a coletiva de imprensa do evento, realizada nesta quinta-feira. Durante a cerimônia, 'The Bane', como é popularmente chamado, detonou o herdeiro de 'Spider', que se irritou com as provocações.

Afiado no 'trash talk', Davis intitulou Gabriel como o pior representante da família Silva dentro dos esportes de combate. Além disso, em tom bem-humorado, o youtuber questionou o nível de competição enfrentado pelo filho de Anderson ao ironizar as próprias credenciais no ramo. As provocações irritaram o brasileiro, que chegou a levantar de sua cadeira e ficar frente a frente com o rival. Posteriormente, no momento da encarada, Gabriel - ainda visivelmente incomodado com seu adversário - 'pegou The Bane pelo colarinho' (veja abaixo ou clique aqui).

"O último oponente do Gabriel tinha um cartel de 0-6, que desafio. Agora ele vai lutar contra um comentarista de análise. O que vem em seguida? Um motorista de Uber? Eu acho que Gabriel é o pior dos Silvas. Claramente Kalyl está muito na frente dele. Anderson está em um nível diferente. Acho que algumas pessoas deixam o sobrenome ofuscar as reais habilidades desse cara sentado à minha direita. Há uma expectativa de que eu caia no primeiro round, mas nos vemos na pontuação. Vou ganhar por decisão dividida roubada (risos). É minha previsão. Será tão grandioso você vencer um comentarista. Você está numa situação de perda/perda. Foi um grande erro ter assinado esse contrato. Vencer um cara que nunca lutou e nem treina? Nossa, incrível. Você é limitado ao nome do Anderson Silva", alfinetou o americano.