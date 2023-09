Patrício Pitbull lamenta atual momento do Bellator e abre as portas para lutar no UFC

Maior nome da história do Bellator, Patrício Freire pode estar perto de sair da organização. Fora de ação após a derrota sofrida em julho, no Japão, e se recuperando de uma cirurgia na coluna, o brasileiro confirma a especulação de que a companhia pode ser vendida a qualquer momento e surpreende ao projetar seu futuro no MMA representando o UFC.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', 'Pitbull' lamentou o atual momento de incerteza do Bellator, organização que começou a defender desde 2010. De acordo com a imprensa especializada, a empresa, que já foi considerada a principal concorrente do UFC, deve ser adquirida pela PFL. Sendo assim, com seu futuro incerto na liga, o veterano, campeão do peso-pena (66 kg), expressou o interesse em migrar para a maior companhia do esporte.

Ao longo dos anos, parte dos fãs escancarou o desejo de ver Patrício atuando no octógono do Ultimate, porém o mesmo permaneceu fiel ao Bellator. Mais do que isso, o brasileiro chegou a propor um show em parceria com lutas entre os atletas das organizações e até criticou Dana White. Mas, agora, 'Pitbull' se mostra disposto a iniciar uma aventura no UFC e ignora o fato de ter uma idade avançada para atuar nos esportes de combate e perdido dois duelos seguidos.