Pantoja coloca cinturão dos moscas do UFC em jogo contra rival em dezembro

Alexandre Pantoja, de 33 anos, é um dos melhores lutadores da história dos moscas no MMA. Antes mesmo de competir no UFC e de se tornar campeão da categoria, o brasileiro já integrava a elite dela. Atualmente, além de liderar a divisão, o atleta também ocupa o décimo lugar no ranking peso-por-peso da companhia. No esporte desde 2007, 'The Cannibal' venceu 26 lutas e perdeu cinco vezes. Seus principais triunfos foram sobre Alex Perez, Brandon Moreno (três vezes), Brandon Royval, Manel Kape, Matt Schnell e Wilson Reis.

? HUGE FIGHT NEWS ?

November's #UFC295 co-main event will be @Jiri_BJP vs @AlexPereiraUFC for the vacant light heavyweight title!

AND your #UFC296 headliners will be @Leon_EdwardsMMA vs @ColbyCovMMA, with Alexandre Pantoja vs @BrandonRoyval serving as the co-main! pic.twitter.com/GTD5pnd1BD

- UFC (@ufc) September 21, 2023