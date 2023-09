Fã ou hater? Tyson Fury surpreende ao afirmar que Ngannou perderá por "ter músculos demais"

Campeão mundial de boxe entre os pesos-pesados, Tyson Fury parece convicto de sua vitória sobre Francis Ngannou nos ringues. Mas a inexperiência de seu rival na modalidade está longe de ser a principal razão que explique a confiança do pugilista britânico. De forma surpreendente, 'The Gypsy King' opinou que o ex-campeão do UFC sairá derrotado por ter um porte físico com músculos em demasia, ao contrário do seu próprio.

Em entrevista ao canal 'Sundae Conversation', Fury, que normalmente sobe aos ringues com um 'shape' menos estético, destacou que, por carregar músculos demais, Ngannou não irá durar todos os rounds previstos da luta entre os dois. De forma irônica, o campeão de boxe citou seu histórico positivo diante de adversários sarados.

"Ele não vai durar, o corpo dele é bom demais. Já falei sobre esses corpos definidos. Ele tem músculos demais. Quando toquei nele, ele era duro, estava sentindo. Ele era sólido, e eu sabia que ele não venceria por conta do seu corpo, que é bom demais. Não, nunca (vou entrar em forma para uma luta). Isso soa como um insulto, né? Estar em forma. Muitos desses lutadores querem ser como fisiculturistas e serem musculosos. Eu sempre arraso com o 'corpo de pai', careca, gordo, branco e nojento sem camisa. E quando eu nocauteio um cara bonitão com tanquinho, é tipo: 'Que p*** é essa, irmão. O que aconteceu?'", destacou Tyson.