Ex-campeã do Bellator, Juliana Velasquez enfrenta compatriota em novembro

Depois de quase dez meses afastada dos octógonos, Juliana Velasquez já sabe quando, onde e contra quem voltará à ativa. Ex-campeã peso-mosca (57 kg) do Bellator, a brasileira enfrenta a compatriota Paula Cristina na edição de número 301 da organização presidida por Scott Coker, agendada para o dia 17 de novembro, em Chicago (EUA). A informação foi divulgada pela própria liga através de seu site oficial (clique aqui).

Após se sagrar campeã do Bellator em 2020 e defender seu título em 2021, Juliana perdeu o cinturão em 2022 ao sofrer duas derrotas consecutivas para a ex-lutadora do UFC, Liz Carmouche. No segundo duelo entre as duas, a judoca brasileira revelou, em entrevista à Ag Fight, que contundiu gravemente o braço durante a disputa. A luta contra Paula será a primeira desde a recuperação da lesão.

Número 1 do ranking da categoria, Juliana mira voltar à coluna das vitórias para se recolocar em uma posição de destaque, de olho em uma eventual nova chance pelo cinturão. Já Bruna, por sua vez, busca seu primeiro triunfo no Bellator, após perder na estreia, em maio deste ano.