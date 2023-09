Dana White classifica brasileiro recém-contratado pelo UFC como 'pronto' para grandes lutas

Kaynan Kruschewsky foi um dos três brasileiros contratados pelo UFC via 'Contender Series', em programa realizado na última terça-feira (19), em Las Vegas (EUA), e o início de sua trajetória na organização pode ser diferenciado. No octógono, o atleta impressionou ao finalizar Dylan Mantello no primeiro round. Como aprovou a performance do lutador, Dana White o classificou como pronto para encarar grandes desafios na companhia.

No encerramento do programa e na coletiva de imprensa pós-show, o líder do UFC enalteceu Kaynan, principalmente pelo fato dele ter experiência no MMA e vocação para terminar lutas. Vale pontuar que o brasileiro, de 32 anos, disputou 16 combates na carreira e venceu 15, com apenas dois deles sendo por pontos. É bem verdade que, geralmente, a organização costuma escalar os estreantes em duelos mais acessíveis, porém, com os números apresentados pelo atleta, Dana destaca que o mesmo pode causar impacto imediato no peso-leve (70 kg) e surpreender os grandes nomes da categoria.

"Esse garoto veio e absolutamente dominou. Ele tem 15-1 e o que eu gosto nesse cara é que posso colocá-lo direto no mix hoje. Ele tem muita experiência. 16 lutas e aqui está outra coisa que adoro nele: ele fez 16 lutas e tem 13 vitórias pela via rápida. Esse cara não brinca em serviço. Ele vem para acabar com você e o que o torna ainda mais interessante é que ele já participou de várias lutas de cinco rounds antes. Ele é um cara que pode lutar contra qualquer um a qualquer momento. Estou ansioso para ver como ele se sai. Bem-vindo ao UFC", declarou o cartola.