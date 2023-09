Aprovado! Dana White promete fazer do Noche UFC um evento anual

A ideia de fazer uma edição para celebrar o dia da Independência do México parece ter sido aprovada pela alta cúpula do UFC. E, de acordo com Dana White, presidente da liga, o 'Noche UFC' tem tudo para entrar definitivamente no cronograma anual de eventos do Ultimate.

Na coletiva de imprensa após o mais recente episódio do Contender Series, na terça-feira (19), Dana White prometeu promover o Noche UFC todos os anos a partir de agora. Segundo o dirigente, o show, realizado pela primeira vez no último sábado (16), em Las Vegas (EUA), foi um sucesso e alcançou números expressivos, batendo o recorde de audiência da história dos eventos 'Fight Night' do Ultimate na 'ESPN +' e atingindo mais de 1 milhão de telespectadores que nunca haviam sintonizado o canal norte-americano.

Nem mesmo a possível concorrência do boxe - modalidade que frequentemente agenda grandes eventos para a mesma data comemorativa da independência do México - parece frear as intenções do mandatário do Ultimate. Satisfeito com o sucesso da mais nova empreitada da liga que comanda, Dana afirmou que pretende "bater de frente" com qualquer concorrente que atravessar o caminho do Noche UFC.