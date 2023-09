Adesanya abre o jogo ao comentar derrota para Strickland no UFC: "Sonho ruim"

Finalmente, Israel Adesanya quebrou o silêncio. Em setembro, na Austrália, o nigeriano foi surpreendido por Sean Strickland e perdeu a luta e o cinturão do peso-médio (84 kg) do UFC. Ciente de que foi apontado pelas casas de apostas como grande favorito para vencer o duelo e que o resultado adverso chocou o mundo, o ex-campeão da companhia abriu o jogo ao abordar aquela que foi uma das piores derrotas de sua carreira nos esportes de combate.

Na luta, Adesanya, dono de uma trocação de alto nível, não conseguiu ficar à vontade no octógono e levou a pior contra Strickland até em pé. Para piorar a situação, o nigeriano sequer ameaçou o rival e ainda sofreu um knockdown do mesmo no primeiro round. Após rever o combate e assimilar as duras críticas de parte da comunidade do MMA, o ex-campeão do UFC, em seu canal oficial no 'YouTube', classificou o duelo como uma experiência estranha e concordou que não atuou da forma que estava acostumado.

"Como eu me senti lá? Como em um sonho ruim. Não foi um pesadelo. Um pesadelo é como, 'Oh merda, ferrou'. Um pesadelo é como se você estivesse com medo. Foi como se você tentasse acertar o cara e parecesse ter braços de macarrão. Tipo, 'Que p*** é essa?'. Me senti assim, como em um sonho ruim. A sensação que tive ao assistir foi completamente diferente. Não sabia que era o último round. Vi o último round e pensei, 'F***-se, Ok. Vamos. Você precisa fazer alguma coisa'. Ele simplesmente nunca me deixou entrar no meu ritmo. Apenas parecia um sonho ruim. Foi simplesmente estranho", declarou o ex-campeão do UFC.