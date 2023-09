Valentina Shevchenko confirma necessidade de cirurgia após sofrer lesão no Noche UFC

A noite do último sábado (16) não foi das mais agradáveis para Valentina Shevchenko. Além de não conseguir recuperar o cinturão peso-mosca (57 kg) do Ultimate, ao empatar com Alexa Grasso na luta principal do Noche UFC, em Las Vegas (EUA), a ex-campeã deixou o octógono com uma lesão na mão direita, que deve deixá-la algum tempo fora de ação.

A contusão, aparentemente sofrida ainda no primeiro round do confronto contra Grasso, já havia sido revelada pela lutadora do Quirguistão logo depois do fim do evento de sábado. Agora, após a realização de exames de imagem, Valentina utilizou suas redes sociais para atualizar sua condição e confirmar que precisará passar por cirurgia no local lesionado (veja abaixo ou clique aqui).

"Ontem recebi os resultados da minha lesão na mão (sofrida) do 1º round. Fratura cominativa que exige cirurgia", anunciou Valentina no seu perfil oficial no 'X' (antigo Twitter).