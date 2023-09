Tira-teima! UFC marca revanche entre Miojo e Chairez para outubro

No último sábado (16), Daniel Lacerda alegou que foi prejudicado pelo árbitro Chris Tognoni, que interrompeu a luta no UFC contra Edgar Chairez, ao julgar que ele foi 'apagado' em pé pelo adversário. Inconformado, o brasileiro apelou e viu o revés ser transformado em 'no contest' (sem resultado) após a comissão de arbitragem rever o lance. Agora, 'Miojo' tem a chance de acertar as contas com o rival na revanche programada para acontecer no dia 14 de outubro, em Las Vegas (EUA). A informação foi divulgada pelo site 'MMA Fighting' e confirmada pela equipe de reportagem da Ag Fight com fontes próximas ao evento.

Após o novo resultado ser anunciado por Bruce Buffer, Daniel, ainda no octógono, propôs ao mexicano a realização de uma nova luta no Brasil, em novembro. A princípio, Chairez topou o 'convite' feito pelo rival, uma vez que, no primeiro embate, atuou em casa, no evento criado pelo UFC para celebrar o dia da independência do México.

Contudo, a empresa antecipou o planejamento de 'Miojo' e programou o tira-teima para o próximo mês. Sendo assim, o brasileiro, que vive momento delicado na carreira, tem em mãos uma nova oportunidade de mostrar seu valor no UFC. Pela liga, o atleta disputou cinco lutas e não venceu, perdendo as quatro primeiras pela via rápida .