Stephanie Rondinha relata dúvida ao protagonizar resultado inédito no Contender Series

Lançado em 2017, com o objetivo de recrutar novos talentos para o UFC, o Contender Series teve seu primeiro empate da história na noite de terça-feira (19), no 7º episódio da temporada número 7 do programa, entre as brasileiras Stephanie Rondinha e Talita Alencar. O inédito resultado pegou de surpresa até mesmo a mineira, cujo apelido remete à ex-campeã do Ultimate Ronda Rousey.

Contratada pelo UFC mesmo após o empate, ao contrário de sua adversária, Stephanie Rondinha revelou - em entrevista exclusiva à Ag Fight (clique aqui) - que demorou a entender o resultado final da luta. No calor do momento, a jovem promessa admitiu que a 'ficha caiu' só ao chegar no vestiário e ser avisada por seu treinador que ainda havia esperança de receber um contrato do Ultimate.

"Ali no final da luta, quando o juiz levantou a mão dela, eu vi no telão levantando a mão dela, não tinha reparado que ele tinha levantado a minha (também). Fui para o vestiário achando que eu tinha perdido a luta, já estava pedindo desculpa ao meu mestre: 'Perdi, não vai dar certo'. Aí ele falou: 'Perdeu não, tu empatou'. E aí que eu fui ver que tinha empatado a luta (risos)", contou Stephanie.