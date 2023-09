Recém-contratado pelo UFC, brasileiro revela que estreou no MMA com apenas 15 anos

Com apenas 20 anos de idade, Igor da Silva pode afirmar que faz parte do plantel do UFC, a liga mais famosa de MMA do mundo. Mas apesar da pouca idade, se engana quem pensa que o brasileiro é uma espécie de novato na modalidade. Com lastro de competições amadoras na infância, o atleta da 'Chute Boxe João Emílio' revelou que sua estreia como lutador profissional dentro das artes marciais mistas foi realizada quando tinha apenas 15 anos.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Igor relembrou que, à época, precisou da autorização de seus pais para competir, visto que era menor de idade. Na ocasião, o paraense enfrentou um rival de 21 anos e, apesar da diferença de experiência, saiu vitorioso no combate. Cinco temporadas após o pontapé inicial de sua carreira no MMA, o peso-moscas (57 kg) derrotou Jhonata Silva no 'Contender Series' e garantiu um contrato junto ao Ultimate.

"Comecei a lutar com 15 anos, comecei bem novo no amador, em campeonatos de jiu-jitsu, K1, muay thai. Aí com 15 anos estreei no MMA profissional. Lutei, comecei a ganhar e pegar mais gosto ainda. Teve sim a autorização (dos pais para lutar). Eles autorizaram, eu lutei e deu certo. Meu adversário tinha 21 anos, lutei com 15. Aí todo mundo pensou que não iria dar conta, que era muito novinho. Fui lá e quebrei ele com um minuto (de luta). E o engraçado é que na segunda luta, lutei com o irmão dele, um cara mais experiente que falou: 'Bateu no meu irmão, vou bater nesse cara' (risos). Aí lutei com o irmão dele e ganhei do irmão também", relembrou Igor.