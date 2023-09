Prodígio de 18 anos se classifica como futura estrela do UFC: "Sou diferente"

Raul Rosas Jr. era uma das principais atrações do Noche UFC e cumpriu seu papel no octógono. No evento realizado no último sábado (16), em Las Vegas (EUA), o talentoso lutador, de apenas 18 anos, não tomou conhecimento de Terrence Mitchell e o nocauteou em 54 segundos. Como impressionou em ação, 'El Niño Problema' faturou um dos bônus de 'Performance da Noite' e esbanjou confiança sobre seu futuro na companhia.

Na coletiva de imprensa pós-evento, Rosas, feliz com seu segundo triunfo no UFC, afirmou ter potencial para ser uma estrela da organização e um dos maiores nomes do MMA. É bem verdade que o atleta foi derrotado em sua segunda luta pela empresa, em abril, mas não se deixou abalar pelo resultado negativo e com as críticas de parte dos fãs, voltando ao caminho das vitórias de forma retumbante.

Contratado por Dana White através do reality show 'Contender Series' aos 17 anos, 'El Niño Problema' destaca que sua evolução é nítida no octógono e garante que dedicação não lhe falta para marcar época no esporte. Inclusive, a postura de Raul não surpreendeu, pois, hoje, como um nome popular da modalidade, já até prometeu ser campeão de três categorias do UFC.