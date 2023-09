Kaynan relembra vitória sobre único algoz de Makhachev: "Divisor de águas"

Aos 32 anos, Kaynan Kruschewsky brilhou no episódio do Contender Series da última terça-feira (19), ao ponto de, de certa forma, contrariar a lógica do programa, que tende a dar prioridade para talentos do esporte com idade menos avançada. Com uma bagagem grande dentro das artes marciais mistas, o brasileiro, recém-contratado pelo UFC, destaca um triunfo como o verdadeiro divisor de águas em sua carreira como profissional.

O embate em questão foi disputado em 2019, diante do compatriota Adriano Martins, único lutador a vencer Islam Makhachev no MMA. Contra um rival de renome, Kayan ainda teve que superar uma desvantagem de peso para conquistar o triunfo por decisão unânime. Após vencer as adversidades na ocasião, o peso-leve (70 kg) admitiu que sua autoconfiança cresceu exponencialmente.

"Já lutei contra o Adriano, ex-UFC. O único a ganhar do Makhachev na categoria. Lutei com ele e na época ele estava com o peso estourado em mais de 5 kg. Quem conhece os bastidores dessa luta sabe o que passei para lutar. Não neguei a luta, saí na mão com ele por três rounds e ganhei dele nos três rounds, unânime. Lá em São Paulo, no Future FC. A partir daquele momento, já foi um divisor de águas na minha carreira, onde estou pronto para qualquer desafio", relembrou Kaynan, em entrevista exclusiva à Ag Fight.