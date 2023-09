Ex-campeão do UFC, Renan Barão anuncia retorno ao MMA

Sem lutar MMA desde 2019, Renan 'Barão' se prepara para voltar a competir no esporte. O ex-campeão do peso-galo (61 kg) do UFC retorna à ação na luta contra Pete Ligier, pelo 'Fera Championship', evento programado para acontecer no dia 7 de outubro, no Kuwait. O próprio brasileiro divulgou a informação através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

No importante compromisso, 'Barão' tenta encerrar a má fase na carreira. O brasileiro perdeu as últimas cinco lutas que disputou e sua vitória mais recente aconteceu em 2016. Por outro lado, Ligier vive bom momento no MMA. O francês, de 36 anos, está embalado por dois triunfos consecutivos e, para dar peso ao seu cartel, busca colocar nele o nome de um ex-campeão do UFC.

"É com muita alegria que venho divulgar minha próxima luta de MMA. Após um tempo sem lutar, estou retornando, dessa vez no Fight Night que acontecerá no dia 07/10. Conto com a torcida de todos vocês! Minha vida no esporte sempre", escreveu o ex-campeão do UFC em sua conta oficial no 'Instagram'.