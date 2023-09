Desafiado, Marlon Vera aceita duelo e ironiza Sean O'Malley: "Moro na cabeça dele"

Apesar de despontar na sexta colocação do ranking dos pesos-galos (61 kg), Marlon Vera está em uma ótima situação dentro da categoria. Afinal de contas, o atual campeão, Sean O'Malley já declarou publicamente que gostaria de enfrentá-lo em sua possível primeira defesa de título. Único competidor a derrotar 'Sugar' em um combate de MMA profissional, 'Chito' aproveita o status de virtual desafiante para provocar seu desafeto.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o lutador equatoriano ironizou a postura do campeão, ao afirmar que O'Malley não tira seu nome da cabeça. Quando se enfrentaram, em 2020, Chito levou a melhor e derrotou Sean via nocaute técnico ainda no primeiro round. Na época, o atual campeão alega que sofreu o revés porque lesionou a perna ainda no princípio do confronto.

"Agora é o melhor momento para fazer essa luta. Ele é o campeão. Sei que não sou o desafiante número 1, mas estou (perto) do top 5, lutei contra ex-campeões. Em termos de negócio, agora é a melhor hora para fazer a luta. Ele campeão, eu já venci ele uma vez. Se ficar 2 a 0 para mim contra ele, perfeito para mim (...) A cabeça dele estava batendo no chão, ele pode falar o que quer, mas o que aconteceu é que eu nocauteei ele. Se com a perna lesionada ou não, não é meu problema. O resultado vai ser o mesmo, esse cara só fala de mim, eu moro na cabeça dele. Ele só fala de mim e de mim, parece que está apaixonado por mim", ironizou Chito.