Dana White se mostra a favor de trilogia Grasso vs Valentina no UFC: "Coisa certa a fazer"

Líder do UFC, Dana White clareou o futuro do peso-mosca (57 kg) após a revanche imediata entre a campeã Alexa Grasso e Valentina Shevchenko, realizada no último sábado (16), em Las Vegas (EUA), terminar empatada. Na coletiva de imprensa pós-Contender Series de terça-feira (19), o cartola informou que a terceira luta envolvendo as rivais se fez necessária por conta da polêmica.

Vale destacar que a importante luta entre Grasso e Valentina só terminou empatada, porque Mike Bell, um dos três juízes laterais, deu 10-8 para a mexicana no quinto round, uma vez que Sal D'Amato marcou 48-47 para 'Bullet' e Junichiro Kamijo pontuou o combate do mesmo jeito a favor da campeã. Portanto, ciente de que parte da comunidade do MMA contestou o resultado e criticou o julgamento do profissional, Dana já deu como certa a realização da trilogia envolvendo as atletas para a sequência dos eventos.

"Nós vamos fazer a revanche. É a coisa certa a fazer, é a luta que precisa acontecer. Estamos confortáveis com a situação de Valentina no que diz respeito à lesão. Estamos confortáveis com isso. Acho que Valentina pode começar a trocar golpes novamente em três meses ou um pouco menos. Então, estamos bem", declarou o cartola.