Dana White exalta prodígio do Brasil recém-contratado pelo UFC: "Diferente de tudo que vi"

Igor da Silva não desperdiçou a oportunidade de atuar no programa 'Contender Series', grande vitrine para o UFC. Na última terça-feira (19), em Las Vegas (EUA), o brasileiro, de apenas 20 anos, nocauteou o compatriota Jhonata Silva no segundo round e ganhou um contrato com a maior organização de MMA do mundo das mãos de Dana White. Inclusive, o cartola já mostrou que se tornou fã da promessa do esporte.

No encerramento do programa e na coletiva de imprensa pós-show, o líder do UFC exaltou Igor e o classificou como uma espécie de fenômeno por conta de sua experiência no MMA e nível de atuação mesmo com a pouca idade. Vale pontuar que o brasileiro começou a lutar com 15 anos e nunca perdeu na carreira. Ao tomar conhecimento da história do atleta, Dana revelou que não pensou duas vezes em contratá-lo e apostou que o novo funcionário deve cair nas graças do público, por ser dono de um estilo de luta agressivo, e ter sucesso na empresa.

"Igor tem 20 anos e você sabe o que sinto sobre as pessoas quando são bem jovens entrando no UFC. Não é fácil entrar no UFC tão jovem. O que torna esse cara diferente, único, é que ele fez sua primeira luta profissional aos 15 anos. Então, ele já luta há cinco anos, tem 100% de finalização, quatro nocautes e quatro finalizações, é campeão do Jungle Fight. Ele é um animal diferente, é diferente de tudo que já vi. Veremos se ele consegue ser campeão do UFC", declarou o cartola, antes de completar.