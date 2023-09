Dana White detona juiz por marcar 10-8 para Grasso contra Valentina: "Deveria ser investigado"

Dana White não escondeu a insatisfação com a polêmica em torno da revanche imediata entre Alexa Grasso e Valentina Shevchenko, no Noche UFC, show realizado no último sábado (16), em Las Vegas (EUA). O 'main event' da atração terminou empatado pelo fato de Mike Bell, um dos três juízes laterais responsáveis por pontuar a luta, classificar a superioridade da campeã sobre 'Bullet' no quinto round como um 10-8. Justamente por isso, o cartola não perdoou o profissional.

Na coletiva de imprensa pós-Contender Series, realizada na última terça-feira (19), Dana criticou Bell por seu julgamento e, irritado com o resultado da luta entre Grasso e Valentina, questionou sua índole. Assim como parte da comunidade do MMA, o cartola sugeriu que a intensa batalha protagonizada pelas tops do peso-mosca foi manchada pela interpretação equivocada de um juiz lateral que deveria ter conhecimento das regras.

Inconformado com a pontuação dada pelo profissional, o líder da companhia afirmou que a mexicana não foi merecedora de receber um 10-8 por sua atuação no no quinto round, pois não causou tanto dano na rival, nem ficou tão perto de vencer por finalização ou nocaute. Inclusive, Bell foi o único dos três juízes laterais que pontuou o assalto dessa maneira. Não à toa, Dana se mostrou a favor de realizar a trilogia entre as atletas de forma imediata.