Dana White compara brasileira recém-contratada pelo UFC a estrelas do MMA: "Especial"

Na última terça-feira (19), em Las Vegas (EUA), Stephanie Luciano foi protagonista de um caso raro no reality show 'Contender Series'. 'Rondinha' empatou com Talita Alencar, resultado inédito na história do programa, mas Dana White ignorou o fato da luta não ter uma vencedora e a contratou para o UFC mesmo assim. Portanto, o líder da companhia explicou o que o levou a dar uma chance para a jovem, de 23 anos, e fez uma confissão.

No encerramento do programa e na coletiva de imprensa pós-show, Dana revelou que sentiu que Stephanie pode vir a ser uma estrela do UFC no futuro. No episódio, a atleta enfrentou Talita, invicta no MMA e especialista em jiu-jitsu, sobreviveu ao grappling da mesma no solo e, em pé, a castigou na trocação.

Como aprovou a performance de 'Rondinha' mesmo sem o triunfo, o líder do UFC quebrou o protocolo original do programa, de geralmente contratar somente atletas que venceram por via rápida. Empolgado, Dana pareceu não estar arrependido por apostar na mineira, pois a comparou com grandes nomes do MMA no início de carreira.