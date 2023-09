Confiante, Stipe Miocic ironiza status de azarão contra Jon Jones: "Vão perder dinheiro"

Stipe Miocic não compete há cerca de dois anos e meio e, em sua próxima luta, terá pela frente Jon Jones, apontado por boa parte da comunidade do MMA como o GOAT da modalidade. Desta forma, nas principais casas de apostas, o veterano desponta como franco azarão diante de 'Bones'. No entanto, aos 41 anos e com uma carreira já consolidada, o ex-campeão peso-pesado do UFC parece não ligar mais para tal tipo de status.

Em entrevista ao canal 'BetOnline.ag', Miocic tratou o assunto com bom humor e chegou a ironizar ao afirmar que os fãs que apostarem na vitória de Jones perderão dinheiro. Em algumas casas de apostas, o favoritismo do atual campeão chega na proporção de 4 para 1. Confiante em suas credenciais, o americano de ascendência croata promete trazer desafios para seu adversário dentro do octógono e protagonizar um duelo mais acirrado do que o esperado pelos torcedores.

"Demorei algumas lutas, mas depois de um tempo, eu parei de me preocupar com o que todos pensam. Não me importo mais. Você acha que vou perder? Bom para você. Você vai perder muito dinheiro agora. Se apostar contra mim, perderá dinheiro. Desculpe por isso, mas vamos para a próxima. Me sinto forte e bem. Acho que minha velocidade, ângulos, poder de soco (lhe darão problemas). Eu bato bem mais forte do que as pessoas pensam. Tenho um ótimo QI de luta. (Essa luta significa) tudo. É o que os fãs querem ver. É a luta que ele quis, que eu quis. Dois dos melhores se enfrentando, nada fica melhor do que isso", opinou Stipe.