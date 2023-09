Astro da NBA estipula prazo para vencer Jon Jones em hipotética luta

Em março, em Las Vegas (EUA), Jon Jones protagonizou um retorno triunfal ao UFC após três anos de afastamento, se tornou campeão do peso-pesado ao finalizar Ciryl Gane rapidamente e, para parte dos fãs, se consolidou como melhor lutador da história do MMA. No entanto, James Johnson, astro da NBA, deixa claro que não teme 'Bones' e até projeta uma hipotética luta.

Ao participar do podcast 'NBA Rookie Life', o jogador profissional de basquete surpreendeu ao tratar Jones como potencial adversário e estipulou um prazo de um ano para vencê-lo no MMA. E a confiança de Johnson se explica, porque, de acordo com o próprio, a luta não lhe é um assunto estranho.

No passado, o atleta, faixa preta de segundo grau em caratê, se aventurou no kickboxing e no MMA e fez relativo sucesso. Portanto, Johnson, de 36 anos, dois metros e 108 kg, minimiza a experiência e habilidade do campeão do UFC nos esportes de combate e crava que só precisa de um curto espaço de tempo para chocar o mundo, pois já se classifica como superior ao alvo na trocação.