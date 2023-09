Treinador de Makhachev prevê versão mais motivada de Do Bronxs para revanche no UFC

Do Bronxs vs Makhachev

No primeiro combate entre Charles Do Bronxs e Islam Makhachev, disputado no UFC 280, em outubro do ano passado, o russo levou a melhor ao finalizar o atleta da Chute Boxe Diego Lima. Com a vitória, o pupilo de Javier Mendez conquistou o cinturão peso-leve do Ultimate, que à época estava vago.

Desde então, Makhachev defendeu o título contra Alexander Volkanovski, em fevereiro deste ano, e Do Bronxs venceu Beneil Dariush, em junho, garantindo uma oportunidade de lutar novamente contra o russo pelo cinturão até 70 kg do UFC. No próximo dia 21 de outubro, Charles e Islam medem forças na revanche, na luta principal da edição de número 294, que será sediada em Abu Dhabi, palco do primeiro duelo.