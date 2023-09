Tracy Cortez exalta período de treinos com os irmãos Pitbull no Brasil

Depois de mais de um ano afastada do octógono, Tracy Cortez voltou à ação no último sábado (16), no Noche UFC, em Las Vegas (EUA). Apesar do hiato, a americana - que também representa o México - competiu em grande estilo ao vencer Jasmine Jasudavicius e manter sua invencibilidade na principal liga de MMA do mundo. Para tal confronto, a peso-mosca (57 kg) fez parte de seu camp no Brasil, juntamente com os irmãos 'Pitbull' e, após a experiência bem-sucedida, a atleta planeja repetir a dose no futuro.

Após o evento, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Tracy exaltou o período em que se estabeleceu em Natal, no estado do Rio Grande do Norte, e treinou na academia 'Pitbull Brothers', com o auxílio dos irmãos Patrício e Patricky Freire. Especialista na luta agarrada, a americana pôde receber conselhos dos brasileiros que se destacam na trocação, a fim de se tornar uma profissional ainda mais completa e competitiva dentro do Ultimate.

"Eu amo o Brasil. Eu fui para Natal treinar com os irmãos Pitbull na academia dos Pitbull. Todo mundo lá me tratou tão bem, todos foram tão legais comigo. Eles me ensinavam português, ninguém falava comigo em inglês (risos), para se certificar de que estava aprendendo. Fiquei lá por algumas semanas, quase um mês, eu diria. Estou planejando voltar depois dessa (luta). Brasil, Natal, Pitbull Brothers, Patrício, Patricky, estou voltando. Obrigado a todos do Brasil, muito amor", destacou Cortez.