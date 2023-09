Tracy Cortez dedica vitória no UFC à irmã falecida de Henry Cejudo

Após mais de um ano de ausência, Tracy Cortez voltou ao octógono no último sábado (16), no Noche UFC, em Las Vegas (EUA). Além de vencer Jasmine Jasudavicius e ampliar sua sequência positiva na organização, a americana de ascendência mexicana tinha outra missão: homenagear uma importante figura na sua vida que havia falecido às vésperas do evento. E a peso-mosca (57 kg) conseguiu cumprir ambas.

Ainda dentro do octógono, Tracy - top 15 na categoria - não conteve as lágrimas após o anúncio de sua vitória sobre Jasudavicius na decisão unânime dos juízes. Questionada sobre o assunto na coletiva de imprensa pós-show, Cortez revelou o motivo da emoção: a morte de Gloria Cejudo, irmã do ex-campeão do UFC Henry Cejudo, com a qual a lutadora possuía uma relação fraternal há muitos anos.

Apesar de ter recebido a notícia na véspera do Noche UFC, Tracy ressaltou que tentou manter o profissionalismo e fazer uma grande apresentação para honrar a memória da amiga, que batalhava contra um câncer. Emocionada, Cortez fez questão também de dedicar a vitória no sábado à "irmã mais velha", como a lutadora classificou a relação com Gloria Cejudo.