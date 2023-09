Sean O'Malley justifica escolha de Vera como próximo rival: "Maior luta no momento"

Depois que se consagrou campeão do peso-galo (61 kg) do UFC ao nocautear Aljamain Sterling, em agosto, Sean O'Malley passou a ter um leque considerável de opções de adversários para dividir o octógono. Porém, 'Sugar' já parece convicto que sua eventual primeira defesa de título no Ultimate será diante de Marlon Vera. E se engana quem pensa que o motivo da escolha se baseia apenas na narrativa de que 'Chito' é o único atleta até o momento a vencê-lo dentro do MMA.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, O'Malley admitiu que o revés sofrido em 2020 pesou na sua decisão, mas garantiu que o fiel da balança para definir o equatoriano como seu próximo oponente foi a questão comercial. De acordo com o jovem americano, dentre as opções possíveis no momento - que incluem Sterling, Merab Dvalishvili e até mesmo Alexandre Pantoja -, 'Chito' desponta com o maior apelo e magnitude junto aos fãs, até por conta do histórico entre os dois.

"Eu desafiei o Chito antes da luta. Disse que se ele fosse até lá e vencesse (o Munhoz) e eu vencesse (o Sterling), eu lutaria com o Chito. Nós dois fomos até lá e vencemos. Então quero lutar com o Chito. Sim, 100% (por conta da nossa primeira luta). É simplesmente sobre quem é a maior luta, apenas isso. Nunca perdi o sono por causa daquela luta. No dia seguinte eu estava tranquilo com o que tinha acontecido, nunca me incomodou. É simplesmente a maior luta no momento", justificou Sean.