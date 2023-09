Lesionada, Valentina desconversa sobre trilogia com Grasso: "Não quero parar a categoria"

Lesão no início do combate

A contusão com a qual Valentina se preocupa foi sofrida na região da mão direita, mais precisamente no polegar. De acordo com o relato da ex-campeã, seu dedo teria fraturado ainda no primeiro round do combate. Apesar de admitir que se sentiu limitada - sobretudo na trocação -, a quirguistanesa seguiu no confronto e protagonizou um combate extremamente disputado contra Grasso.

"Não importa que no primeiro round eu quebrei meu dedo. Quebrei meu polegar e isso afetou um pouco a minha trocação. Senti que não podia me movimentar completamente como queria. Mas senti que os fãs queriam que eu continuasse e ficariam frustrados se eu dissesse: 'Ok, não posso continuar (lutando) porque machuquei a mão'. Então isso me motivou a continuar lutando", relembrou Valentina.

Além de uma eventual trilogia entre Grasso e Shevchenko, outras duas atletas brigam pelo posto de próxima desafiante ao cinturão da mexicana: Erin Blanchfield e Manon Fiorot. Especialistas na luta agarrada e na trocação, respectivamente, a americana e a francesa seguem invictas na principal liga de MMA do mundo.