Fabricio Andrade tem luta por cinturão de kickboxing adiada para novembro no ONE

Para alcançar tal feito, porém, 'Wonderboy', como é conhecido, terá que superar um rival à altura. Afinal de contas, Jonathan é o atual campeão de muay thai da categoria no ONE e, assim como Fabricio, busca se reinar absoluto em duas modalidades de forma simultânea no confronto de kickboxing. A superluta marca a primeira aparição do cearense desde que derrotou o compatriota John Lineker nas regras do MMA e se sagrou campeão, em fevereiro deste ano.

