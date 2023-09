Em alta! Charles Do Bronxs é homenageado por cantores em música

Maior nome do MMA do Brasil na atualidade, Charles Oliveira ganhou mais uma homenagem, que ressaltou a sua importância. 'Do Bronx', que se prepara para lutar novamente pelo cinturão do peso-leve (70 kg) do UFC na revanche contra o campeão Islam Makhachev, em outubro, em Abu Dhabi (EAU), agora é o tema de uma música feita em parceria entre a banda Natiruts e o cantor L7nnon.

De acordo com o perfil oficial da banda de reggae nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), a música se chama 'Marcha' e tem como objetivo destacar o ex-campeão do UFC, por ele "representar e inspirar milhares de brasileiros a sonharem e lutarem por uma vida melhor". De fato, a história de Charles é um exemplo de superação tanto dentro quanto fora do octógono, e, não à toa, o mesmo, com seu jeito carismático e humilde, é uma espécie de fenômeno de popularidade. O lançamento oficial da parceria entre Natiruts e L7nnon acontece nesta quinta-feira (21), às 21 horas.