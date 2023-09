Durinho revela torcida por nocaute duplo na luta Borrachinha vs Chimaev no UFC

Gilbert Burns ainda se recupera da lesão sofrida no ombro, mas segue atento ao que acontece no UFC. Além de lutador, o brasileiro também é fã de MMA e se mostra na expectativa para assistir ao importante duelo entre Khamzat Chimaev e Paulo 'Borrachinha', programado para acontecer em outubro, em Abu Dhabi (EAU). Contudo, 'Durinho' surpreende e revela que sua torcida é para que algo inusitado aconteça no octógono.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'MiddleEasy', o atleta, sincero, contou estar na torcida para um nocaute duplo acontecer na luta para, assim, ela não ter um vencedor. E o desejo de 'Durinho' é simples de ser explicado, pois ele é rival de Chimaev e desafeto de 'Borrachinha'. Inclusive, o veterano foi o único profissional que deu um combate mais acirrado para o russo no UFC. Em relação ao compatriota, Gilbert costuma trocar farpas com ele e de forma pública. De todo modo, ao analisar o aguardado duelo, o niteroiense coloca 'Borz' em vantagem contra Paulo.

"Como todos dizem, Paulo é enorme. Ele é um cara grande, mas não acho que tenha o coração que eu tenho, o jiu-jitsu que tenho ou que seja a ameaça de finalização que represento, que fez com que Chimaev não quisesse lutar grappling. Ele é muito forte, um cara grande, mas acho que ele vai se cansar. Não gosto desses caras. Um nocaute duplo seria o melhor resultado, mas não sei. É uma luta 50-50. Acho que veremos o vencedor com o andamento do primeiro round", declarou o lutador.