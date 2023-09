Cormier defende realização de trilogia entre Grasso e Valentina no UFC

Com o polêmico empate entre Alexa Grasso e Valentina Shevchenko na revanche imediata válida pelo cinturão do peso-mosca (57 kg) do UFC, em luta realizada no último sábado (16), em Las Vegas (EUA), a categoria vive um momento de indefinição. Mas, mesmo com a possibilidade de travar a divisão, Daniel Cormier, ao participar da transmissão da 'ESPN' americana, defendeu a ideia de marcar a trilogia envolvendo as atletas.

É bem verdade que, atualmente, o peso-mosca do UFC vive bom momento e apresenta Erin Blanchfield e Manon Fiorot em condição de disputar o cinturão. No entanto, com a segunda luta entre Grasso e Valentina terminando sem uma vencedora e de forma polêmica, 'DC' ressalta que um terceiro embate envolvendo as tops da categoria é justo.

Vale destacar que as atletas são rivais, se provocam e que os duelos protagonizados por elas são de alto nível. Além disso, como parte da comunidade do MMA criticou Mike Bell, juiz lateral, por ter classificado a superioridade de Grasso sobre Valentina no quinto round como um 10-8 e definido o empate na luta, Cormier indicou que a trilogia passou a ser necessária.