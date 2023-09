Contender Series: Brasileiros dão show e conquistam três contratos com o UFC

O sétimo episódio da sétima temporada do Contender Series contou com três brasileiros fazendo o dever de casa e garantindo seus contratos logo nas primeiras lutas da noite. Com atuações agressivas, Igos da Silva e Kaynan Kruschewsky não deram trabalho para os jurados laterais e agradaram os promotores do show.



Primeiro a entrar no octógono, Igor, de apenas 20 anos, ampliou sua invencibilidade no MMA profissional para oito combates ao nocautear o compatriota Jhonata Silva no segundo assalto. Parceiro de treinos de Joanderson Tubarão, o atleta comprovou o estilo agressivo da academia Chute Boxe João Emílio: todas as suas lutas foram vencidas por nocaute ou finalização.



A seguir, Kaynan precisou de pouco menos de três minutos para dominar o americano Dylan Mantello. Depois de acertar os melhores golpes em pé, o veterano de 32 anos levou para o chão e apagou o rival com um justo estrangulamento. Triunfo rápido e contrato garantido!

Empate

Por fim, no único duelo que terminou sem um vencedor, as pesos-palhas (52 kg) Talita Alencar e Stephanie Rondinha travaram um clássico confronto entre uma striker e uma grappler. Campeã mundial de jiu-jitsu, Talita levou a melhor nos primeiros rounds com quedas e domínio na luta agarrada.



No entanto, ao não conseguir finalizar a rival, a veterana cansou e pouco pôde fazer na última etapa. Nos cinco minutos finais, Talita se limitou a se resistir diante dos diversos golpes aplicados pela mineira de apenas 23 anos.



O domínio foi tanto que todos os jurados laterais apontaram 10×8 para Stephanie no último assalto, garantindo o empate em 28×28 em todas as papeletas dos jurados. Apesar de não vencer a disputa, Stephanie buscou o nocaute a todo momento e agradou Dana White, que fez questão de contratá-la.