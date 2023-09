Comissão Atlética promove treinamento para juízes após polêmica no Noche UFC

Trilogia pela frente?

Após o empate por decisão dividida, Grasso manteve o cinturão dos pesos-moscas (57 kg). No entanto, por terem travado um confronto acirrado e com uma clara polêmica na pontuação, diversos membros da comunidade do MMA já indicaram que o próximo passo para o Ultimate seria marcar uma trilogia entre as duas competidoras, em uma espécie de 'tira-teima'. A liga, por sua vez, ainda não se posicionou oficialmente sobre o assunto e o futuro da categoria.

Nevada State Athletic Commission will be holding a special 10-8 training session for all licensed judges on Wednesday, I'm told.

Of course, this is in light of Saturday's scorecard controversy.

- Ariel Helwani (@arielhelwani) September 19, 2023