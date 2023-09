Ciryl Gane relembra drama após ter casa assaltada durante o UFC Paris: "Traumatizante"

Em sua última aparição no octógono, Ciryl Gane não sofreu nenhum tipo de abalo e venceu Sergey Spivak por nocaute com certa facilidade. Mas se no âmbito esportivo o francês teve uma noite tranquila, o mesmo não pode ser dito do lado pessoal. Afinal de contas, a casa de ex-campeão interino dos peso-pesado do Ultimate foi invadida e assaltada justamente durante o UFC Paris. Cerca de duas semanas após o susto, 'Bon Gamin' relembrou o drama que viveu no dia 2 de setembro.

Em recente participação no programa 'The MMA Hour', Gane revelou que nenhum membro de sua família estava em sua residência no momento do roubo. No entanto, o peso-pesado admite que sua esposa - primeira a perceber o assalto - ainda sofre por causa do episódio. A estimativa é de que o lutador francês tenha tido um prejuízo de cerca de R$ 800 mil, por conta do furto de joias e relógios de luxo.

"Não é só no meu país, temos isso em todo o mundo. Mas no meu país, todos falam de MMA na França e sabem o quanto eu ganho. Ele (ladrão) fez um bom trabalho, porque esperou até a última luta, esperou a noite e foi até minha casa e fez umas m***. Muita coisa (foi roubada). Não foquei (em quanto). Mas foi muito. Minha esposa foi a primeira a perceber, porque ele roubou por volta de 20h. Quando ela voltou, encontrou o caos em casa. Mas ela manteve para si e, depois, quando fomos para a cama depois da luta, ela me contou, infelizmente. Mas ela fez um ótimo trabalho, porque não soube de nada antes da luta. Isso pode ser muito traumatizante para as crianças se elas (tivessem visto). Você pode se machucar, não é nada engraçado. Minha esposa está com alguns (efeitos) do trauma, mas está bem", relembrou Gane.