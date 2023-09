Campeã de MMA dá detalhes de tentativa de suicídio

O sucesso esportivo dentro do MMA poderia, de certa forma, mascarar, mas Angela Lee lidou e possivelmente ainda lida com sérios problemas de saúde mental. Campeã peso-átomo (52 kg) do ONE Championship, a lutadora se envolveu em um grave acidente de carro em 2017. Seis anos após o episódio, a atleta do Havaí abriu o jogo e, em um artigo escrito pela própria ao site 'The Players Tribune', revelou que, à época, tentou tirar a própria vida.

Com apenas 21 anos na oportunidade e já detentora do cinturão da organização asiática, Angela relatou que lidava com a pressão do próprio sucesso. Receosa com uma eventual falha no corte de peso de sua próxima luta agendada, a havaiana admitiu que perdeu o controle mental e recorreu a medidas drásticas para não lidar com uma possível falha na balança. A fim de deixar o confronto, Lee tentou quebrar o próprio braço, mas sem sucesso. Sendo assim, a jovem campeã pegou seu carro e, pressionada, atentou contra a própria vida.

"Há seis anos, tentei acabar com minha vida. Meu acidente de carro em novembro de 2017 não foi um acidente. Foi uma tentativa de suicídio. Estava me preparando para a última defesa de título do ano, até que as coisas viraram uma bola de neve. Pressão, stress e expectativas. Tinha essa visão que essa próxima luta era a coisa mais importante da minha vida. Cheguei em um estado em que bater o peso para essa luta era a maior coisa do mundo para mim. Disse a mim mesma: 'Se você não cumprir isso, vai perder tudo'. Pressionei demais minha mente e corpo. Não parava de pensar na vergonha que passaria caso não conseguisse lutar. Como alguém que nunca deixou de competir na vida, aquilo me aterrorizava. Era tudo ou nada", relembrou.