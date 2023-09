Valentina Shevchenko critica juízes após empate contra Grasso no Noche UFC: "Muito estranho"

No último sábado (16), na luta principal do Noche UFC, Alexa Grasso e Valentina Shevchenko fizeram uma revanche bastante acirrada pelo cinturão dos pesos-moscas (57 kg). Ao final dos 25 minutos de confronto, os juízes assinalaram um empate de forma dividida e, com isso, a manutenção do título da atleta mexicana. Então desafiante na noite, 'Bullet' criticou o resultado assinalado nas papeletas em entrevista exclusiva à Ag Fight após o evento com sede em Las Vegas (EUA).

Na visão da lutadora do Quirguistão, o resultado mais justo seria uma vitória por 3 a 2 em seu favor. Um dos juízes, inclusive, pontuou a luta desta forma. A análise mais polêmica foi por conta de Mike Bell, que marcou 10 a 8 para Grasso no último round e, com isso, apontou empate no duelo. De acordo com Valentina, o show montado em homenagem ao México no dia da independência do país pode ter influenciado na análise dos juízes, já que Alexa era uma 'atleta da casa'.

"Me sinto muito frustrada, porque um empate não era o que estava esperando. Não perdi, mas também não conquistei o cinturão. Acho que o mais justo seria 3 a 2 para mim, três rounds para mim e dois para Grasso. Ouvi que um dos jurados deu 10×8, e isso que afetou a decisão. 10×8, especialmente no último round, é quando um lutador não consegue fazer nada. Mas claramente eu estava vencendo a luta com striking, muitos cortes no rosto dela. Meus danos foram maiores, não acho que tenha sido uma decisão justa. Acho que influenciou muito (o card montado para o México na pontuação). Foi muito estranho esse 10×8", criticou Shevchenko.