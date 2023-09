Treinador de boxe morre após sofrer parada cardíaca durante luta da esposa

Adversária presta homenagem

Dentro do ringue, Skye derrotou Sabrina e tomou o cinturão interino da WBC da rival argentina. No entanto, ao saber do momento delicado pelo qual sua adversária passou após o combate entre as duas, a pugilista australiana - invicta no boxe profissional -, prestou sua solidariedade para sua oponente, que perdeu seu treinador e marido.

"Hoje estou deixando Tijuana com o coração pesado. Todas minhas orações e pensamentos estão com a Sabrina Perez e sua família durante esse período horrível e incrivelmente doloroso. Meu coração está partido por essa guerreira, nem consigo imaginar o que ela está passando. Por favor, abracem quem vocês amam, a vida não é justa e você nunca sabe quando será seu último momento com alguém. Que o Diego Arrua descanse em paz", escreveu Skye.

Desde o confronto, Sabrina não se pronunciou em suas redes sociais. Aos 36 anos, a boxeadora da Argentina, além de perder o cinturão interino em sua última luta, passou por uma tragédia pessoal com o falecimento de seu treinador e marido.