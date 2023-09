Sensação do UFC, Diego Lopes comemora renovação de contrato: "Abençoado"

"Acabei de assinar um novo contrato com o UFC para várias lutas. Sou abençoado com tudo que está acontecendo na minha vida. Jason House, você é o melhor empresário, obrigado por tudo", escreveu o lutador em sua conta oficial na plataforma 'X'.

Registro de Diego no MMA

Diego Lopes, de 28 anos, é um talento do MMA, que representa o Brasil e o México no UFC. O atleta integra o peso-pena (66 kg) e é especialista em jiu-jitsu. Tanto que o profissional é o responsável por aperfeiçoar o grappling de Alexa Grasso, campeã do peso-mosca (57 kg) da liga. No MMA desde 2012, o manauara venceu 22 lutas, sendo 20 pela via rápida (12 por finalização e oito por nocaute), e perdeu seis vezes.

I just signed a new contract with the UFC for multiple fights ???? I am blessed with everything that is happening in my life. @JasonKHouse you are the best manager brother, thanks for everything ??

- Diego Lopes ???? (@Diegolopesmma) September 15, 2023