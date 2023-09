Rival de Daniel Miojo busca reverter resultado após polêmica no Noche UFC, diz site

Não foi apenas a luta entre Alexa Grasso e Valentina Shevchenko que causou polêmica no Noche UFC. No evento realizado no último sábado (16), em Las Vegas (EUA), o duelo entre Daniel Lacerda e Edgar Chairez também gerou debate entre os fãs, após a vitória do mexicano ser alterada para 'no contest' (sem resultado). Inclusive, de acordo com o site 'MMA Fighting', o atleta deve entrar com um recurso junto à Comissão Atlética de Nevada para ser o vencedor do combate.

No primeiro round, Chairez conseguiu aplicar uma guilhotina em pé em 'Miojo' e ajustou a posição de forma perigosa. Em certo momento, o braço do brasileiro, que fazia de tudo para se defender do golpe, ficou mole e, assim, levou o árbitro Chris Tognoni a interromper a luta, declarando o mexicano como vencedor por finalização. Irritado com a decisão do profissional, Daniel, ainda no octógono, alegou que foi prejudicado e protestou.

Após o UFC revisar o lance, o resultado do duelo foi alterado para 'no contest', para sorte de 'Miojo', que não perdeu pela quinta vez em cinco aparições no octógono. Por outro lado, Chairez não ficou contente com tal decisão. É bem verdade que o atleta, depois de conversar com o rival, parece ter concordado em realizar uma revanche no Brasil, mas, agora, seu empresário informa que planeja apelar, na tentativa de transformá-lo em vitorioso do encontro.