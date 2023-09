Pegadinha? Glover Teixeira se assusta com 'presente' de Alex Poatan; veja

A relação de amizade entre Glover Teixeira e Alex Poatan segue rendendo histórias memoráveis para os fãs de MMA. Entre registros de sparrings intensos, comemorações pelas conquistas dentro do octógono do UFC e momentos de descontração, os 'cascas-grossas' mostram um outro lado do esporte. E, dessa vez não foi diferente, quando um novo vídeo de interação entre os brasileiros viralizou na internet.

Após realizar o sonho de comprar uma Lamborghini, Alex decidiu levar o automóvel para a casa do amigo. Porém, a forma como o ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC mostrou o carro fez com que Glover caísse em uma espécie de 'pegadinha' e achasse que se tratava de um novo presente do paulista, chegando a se emocionar, antes de Poatan revelar que se tratava de sua nova conquista pessoal (veja abaixo).

O momento de confusão do veterano, ex-campeão meio-pesado do Ultimate, rapidamente se espalhou pela internet. Nas redes sociais, muitos fãs da dupla se divertiram com a suposta 'pegadinha' feita por Alex Poatan com Glover Teixeira.