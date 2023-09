Impressionante! Lutador nocauteia rival em sete segundos nos Estados Unidos; veja

Além de Wright, Matheus Camilo também se destacou no Fury FC 83. No evento, o brasileiro, de 22 anos, finalizou Dorian Ramos no terceiro round, emplacando a quarta vitória seguida. O atleta compõe a nova leva de promessas do MMA nacional e busca crescer no esporte para atuar pelas principais organizações. Na modalidade desde 2019, o lutador é dono de um cartel composto por sete triunfos, sendo seis pela via rápida (quatro por nocaute e dois por finalização), e duas derrotas.

Holy shit. Violent work from Shane Wright knocking out Houston Nole in 7 seconds #FuryFC83 pic.twitter.com/WMsjmB2Vgy

- caposa (@Grabaka_Hitman) September 17, 2023