Dirigente do UFC reage com surpresa ao empate entre Grasso e Valentina; veja

Como não poderia ser diferente, o resultado do duelo entre Alexa Grasso e Valentina Shevchenko deu o que falar no Noche UFC. No evento realizado no último sábado (16), em Las Vegas (EUA), a revanche imediata entre as atletas, válida pelo cinturão do peso-mosca (57 kg), terminou empatada e o desfecho da batalha surpreendeu até mesmo Sean Shelby, integrante da alta cúpula da organização e responsável pelo casamento de lutas.

Como Dana White não compareceu ao evento, coube ao profissional substituir o líder do UFC e premiar a vencedora da luta com o cinturão do peso-mosca. E, no octógono, Shelby não escondeu a surpresa ao receber de Bruce Buffer a informação de que a batalha entre as atletas terminou empatada e até questionou, 'O que?' (veja abaixo ou clique aqui), após a decisão dos juízes laterais.

Vale destacar que Sal D'Amato marcou 48-47 para Valentina e Junichiro Kamijo deu a mesma pontuação a favor de Grasso, mas Mike Bell classificou a superioridade da mexicana sobre 'Bullet' como um 10-8 no quinto e último round e, dessa forma, julgou a luta como empate. De todo modo, apesar da surpresa, Shelby colocou o cinturão do peso-mosca do UFC em Alexa que, mesmo com a igualdade, seguiu como campeã ao realizar a primeira defesa de título.